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Пашинян: в армянском обществе позитивно настроены относительно сближения с ЕС

Пашинян: в армянском обществе позитивно настроены относительно сближения с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в армянском обществе позитивно настроены на сближение с Евросоюзом.

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Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Вертуальный рай.
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6 час.
Strannik Mr
Ну и живи себе там. Только никогда не приезжай к нам в Россию и ничего у нас потом не проси паскуда. Продолжай умиляться дальше. Увидим, что будет чуть дальше...
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6 час.
Владимир Петров
А что вдруг &quot;паскуда&quot;? И приехать могу в любое время, и гражданство получить по факту рождения русским в РСФСР. Как ты, кондом штопаный, меня собрался не пускать?
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13 мин.

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