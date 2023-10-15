Водителям объяснили, как выбрать подходящие зимние шины

Выбирать зимние шины необходимо исходя из характера езды и погодных условий в конкретном регионе. Всего же есть три типа зимней резины: шипованная, «скандинавская» и «европейская», рассказала в беседе с «Праймом» директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.