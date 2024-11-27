Спрашивали, кто высокопоставленный защитник Пугачевой? Вот он! И не скрывается

Едва о Пугачевой заходит тема, регулярно возникает вопрос - кто же тот, или те, кто "в верхах" прикрывает Аллу Борисовну? Вариант с Песковым выглядит логичным, но не состоятельным, учитывая тот фингал, который появился даже у никого не боящегося телеведущего Владимира Соловьева, когда Пугачева завуалированно пообещала ему вендетту после резких слов о ней в телевизионном эфире.