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Спрашивали, кто высокопоставленный защитник Пугачевой? Вот он! И не скрывается

Спрашивали, кто высокопоставленный защитник Пугачевой? Вот он! И не скрывается

Едва о Пугачевой заходит тема, регулярно возникает вопрос - кто же тот, или те, кто "в верхах" прикрывает Аллу Борисовну? Вариант с Песковым выглядит логичным, но не состоятельным, учитывая тот фингал, который появился даже у никого не боящегося телеведущего Владимира Соловьева, когда Пугачева завуалированно пообещала ему вендетту после резких слов о ней в телевизионном эфире.

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Комментарии
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sa
svet alex
Вот такими гуцириевыми и стараются разваливать и уничтожать Россию!
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4 час.
Людмила Заикина
Особенно мне понравилось «думающие люди»…
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3 час.
Алексей Жданов
Индульгенция не отменяет раскаяния и покаяния. Не помню юридических тонкостей, но вроде бы, жечь будут не живьём, а сперва удавят. Индульгенция говорила лишь о том, что человек осознал, насколько он был неправ, и примирился с Церковью, https://dzen.ru/a/Y-ugNn5nKBilOWJE - вот, что умные люди об этом говорят.
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1 час.

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