Впервые в истории НБА три команды претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярки

«Оклахома», «Миннесота» и «Денвер» по итогам 81 матча имеют одинаковый турнирный показатель – 56-25. Впервые в истории НБА три команды идут с одинаковым результатом и претендуют на победу в конференции за одну игру до завершения регулярного чемпионата.