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Рейтинг ATP. Шелтон дебютировал в топ-15, Карацев вернулся в топ-40, Монфис – в топ-100, Котов обновил личный рекорд

Аслан Карацев вернулся в топ-40, Павел Котов обновил личный рекорд и стал №81. FedEx ATP Rankings Положение на 23 октября 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11045 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8805 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7355 4 (7) Янник Синнер (Италия) 5000 5 (7) Андрей Рублев (Россия) 4765 6 (6) Хольгер Руне (Дания) 4400 7 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4300 8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3705 9 (10) Тэйлор Фриц (США) 3500 10 (9) Александр Зверев (Германия) 3460 15 (19) Бен Шелтон (США) 2355 16 (15) Карен Хачанов (Россия) 2340 19 (17) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1940 20 (21) Николас Харри (Чили) 1720 30 (36) Александр Бублик (Казахстан) 1369 37 (50) Аслан Карацев (Россия) 1213 38 (38) Артур Фис (Франция) 1203 43 (42) Роман Сафиуллин (Россия) 1027 57 (79) Маркос Гирон (США) 915 74 (81) Томаш Махач (Чехия) 755 81 (109) Павел Котов (Россия) 721 83 (84) Александр Шевченко (Россия) 707 89 (140) Гаэль Монфис (Франция) 682 90 (63) Маттео Берреттини (Италия) 682 95 (106) Флавио Коболли (Италия) 640 173 (170) Иван Гахов (Россия) 366 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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