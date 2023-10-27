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ВС США ударили по объектам Ирана в Сирии по приказу Байдена

ВС США ударили по объектам Ирана в Сирии по приказу Байдена

Удары по двум объектам в Сирии иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских групп нанесли США, заявил глава министерства обороны страны Ллойд Остин, 27 октября сообщила пресс-служба ведомства.

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