ВС США ударили по объектам Ирана в Сирии по приказу Байдена

Удары по двум объектам в Сирии иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских групп нанесли США, заявил глава министерства обороны страны Ллойд Остин, 27 октября сообщила пресс-служба ведомства.
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