Россия обогнала Китай в вопросе строительства жилья, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на марафоне «Знание»

МОСКВА, 4 ноября, ФедералПресс. В День народного единства, 4 ноября, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание» с лекцией об инфраструктуре, об этом сообщает пресс-служба проекта.