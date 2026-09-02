Солнечный щит Земли исчезал трижды: NASA выяснило, как холодные облака Млечного Пути меняли климат

Солнечная система, как оказалось, не такая уж изолированная крепость. Две независимые научные работы, поддержанные NASA, рисуют картину, в которой судьба земной атмосферы и климата напрямую зависела от капризов галактического окружения и молодой, еще не успокоившейся звезды.
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