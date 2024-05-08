Эмоциональное благополучие: как получать удовольствие от жизни?

Эмоциональное благополучие это состояние психики, при котором индивид ощущает спокойствие и удовлетворённость, смотрит в будущее с радостью и позитивными ожиданиями, адекватно переживает стрессовые ситуации.
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