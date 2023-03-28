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  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Статья за дискриминацию. ПНД-2023: РЖД и Правительство заставят угольщиков и металлургов пустить на железные дороги остальные грузы

Статья за дискриминацию. ПНД-2023: РЖД и Правительство заставят угольщиков и металлургов пустить на железные дороги остальные грузы

В условиях меняющейся в режиме 24/7 реальности, в том числе логистической, железнодорожная отрасль обсуждает предложение РЖД о продлении моратория на применение правил недискриминационного доступа грузоотправителей к железнодорожной инфраструктуре.

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