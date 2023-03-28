Статья за дискриминацию. ПНД-2023: РЖД и Правительство заставят угольщиков и металлургов пустить на железные дороги остальные грузы

В условиях меняющейся в режиме 24/7 реальности, в том числе логистической, железнодорожная отрасль обсуждает предложение РЖД о продлении моратория на применение правил недискриминационного доступа грузоотправителей к железнодорожной инфраструктуре.
В условиях меняющейся в режиме 24/7 реальности, в том числе логистической, железнодорожная отрасль обсуждает предложение РЖД о продлении моратория на применение правил недискриминационного доступа грузоотправителей к железнодорожной инфраструктуре.
Свежие комментарии