РГ: автодилеры готовы идти на уступки на фоне переполненных складов

Российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Однако в апреле 2025 года был зафиксирован рост продаж, превысивший 100 тысяч единиц — 102 107 автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии