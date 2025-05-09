РГ: автодилеры готовы идти на уступки на фоне переполненных складов

Российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Однако в апреле 2025 года был зафиксирован рост продаж, превысивший 100 тысяч единиц — 102 107 автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в прошлом году.