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РГ: автодилеры готовы идти на уступки на фоне переполненных складов

Российский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Однако в апреле 2025 года был зафиксирован рост продаж, превысивший 100 тысяч единиц — 102 107 автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в прошлом году.

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