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Доля юаня в валютных торгах Мосбиржи в октябре впервые составила 50%

Доля юаня в валютных торгах Мосбиржи в октябре впервые составила 50%

По итогам октября доля юаня в общих валютных торгах с расчетами «завтра» на Московской бирже впервые приблизилась к 50%, что на 1 процентный пункт больше показателя сентября, обратил внимание «Коммерсантъ».

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