Орловцам рассказали, как праздновали День города в 20-м веке

Орел 5 августа отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Для жителей современного города давно стали привычными концерты, спортивные турниры, фестивали цветов и другие массовые активности в этот день.
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