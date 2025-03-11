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Александр Овечкин назвал пятерку самых талантливых хоккеистов

Александр Овечкин назвал пятерку самых талантливых хоккеистов

Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 11 марта в интервью «Спорт- Экспресс» назвал пять самых талантливых хоккеистов, против которых он когда-либо играл.

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