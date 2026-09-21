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Царьград

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Илон Маск анонсировал тоннель от Остина до Сан-Антонио в Техасе

Илон Маск анонсировал тоннель от Остина до Сан-Антонио в Техасе

Илон Маск сообщил, что The Boring Company разрабатывает проект тоннеля между Остином и Сан-Антонио. Проект станет "предшественником Hyperloop" и сократит время в пути до 30 минут.

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