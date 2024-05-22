Дагестанский боец СВО выжил после ранения и трех недель в морозном окопе

Получивший ранение рук и ног после атаки украинских дронов в зоне проведения специальной военной операции военнослужащий из Дагестана Гаджимурад Казанбиев три недели провел в окопе во время сильных морозов.
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