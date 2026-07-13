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«Париж» выкупил защитника Копполу у «Брайтона» за 18+2 млн евро (Фабрицио Романо)

Защитник Диего Коппола стал полноценным игроком «Парижа». Французский клуб выкупил 22-летнего итальянца у «Брайтона» за 18 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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