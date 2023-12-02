Какой праздник 3 декабря отмечают в России и мире Анна ФедороваКак и в каждом году, 3 декабря 2023 года Россия и весь мир отмечают ряд праздников, среди которых присутствуют как серьезные, так и легкомысленные тематические даты.
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