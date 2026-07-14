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Нижегородская правда

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Нижегородских добровольцев отметили на форуме «Всё для Победы!»

Нижегородских добровольцев отметили на форуме «Всё для Победы!»

Нижегородских добровольцев отметили на всероссийском форуме Народного фронта «Всё для Победы!» Сотни добровольцев из всех регионов страны собрались на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» в Национальном центре «Россия» 13 июля.

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