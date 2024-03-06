Армения хочет стать очередным “кандидатом в кандидаты” в ЕС и очень торопится как можно скорее подать заявку.
Конец Армении: Готовые предатели на улицах Еревана
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Прощай армяния.. Больше спасать не будем..
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11 час.
Инна Каракеян
Помогают и спасают вот так Армянский «Арбат», действующий в зоне СВО (добровольческий армянский батальон, численностью в несколько сотен бойцов). Желающие выгнать из России армян (и всех остальных), вы знаете, что прямо сейчас в зоне СВО Россию защищает 6000 этнических армян в рядах ВС, 2000 армян-росгвардейцев и 5000 солдат бывшей армии Арцаха?
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8 час.
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