Конец Армении: Готовые предатели на улицах Еревана

Инна Каракеян

Помогают и спасают вот так Армянский «Арбат», действующий в зоне СВО (добровольческий армянский батальон, численностью в несколько сотен бойцов). Желающие выгнать из России армян (и всех остальных), вы знаете, что прямо сейчас в зоне СВО Россию защищает 6000 этнических армян в рядах ВС, 2000 армян-росгвардейцев и 5000 солдат бывшей армии Арцаха?