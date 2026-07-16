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Futures Slide After Another Korea Rout, TSMA Results Revive AI Fears

Futures Slide After Another Korea Rout, TSMA Results Revive AI Fears

Futures Slide After Another Korea Rout, TSMA Results Revive AI Fears Futures are lower, erasing much of yesterday's gain with both Nasdaq and Rusell lagging SPX, following a continued rollercoaster in Korea where stocks tumbled after the BOK hired rates for the first time in 3 years.

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