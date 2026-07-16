Futures Slide After Another Korea Rout, TSMA Results Revive AI Fears Futures are lower, erasing much of yesterday's gain with both Nasdaq and Rusell lagging SPX, following a continued rollercoaster in Korea where stocks tumbled after the BOK hired rates for the first time in 3 years.
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