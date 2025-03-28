Судмедэксперт огласил жуткие подробности последних часов жизни Диего Марадоны

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пережил 12 часов мучений перед своей смертью. Об этом стало известно из заявления судмедэксперта Карлоса Маурисио Касинелли, озвученного на судебном заседании 27 марта.
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