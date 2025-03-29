Полюсы земного шара изменятся: потенциальная угроза становится все заметнее – ученые бьют тревогу Ольга БезродняяСогласно последним исследованиям, магнитное поле Земли продолжает ослабляться, и ученые предупреждают о потенциальной смене полюсов в ближайшие тысячелетия.
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