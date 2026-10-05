«Школьный вальс» почти полвека спустя: Цыплакова стала режиссёром, Насибов — риелтором

В 1978 году на экраны вышел «Школьный вальс» — про выпускной вечер, нарядные платья и ту взрослую жизнь, которая после него начиналась слишком резко.
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