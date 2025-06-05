Статус многодетного отца предложили распространить на мужчин, имеющих детей от разных браков. С такой инициативой выступил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко, передает ТАСС.
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