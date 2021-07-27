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Челябинск оказался на втором месте среди самых курящих городов России

Челябинск оказался на втором месте среди самых курящих городов России

Больше дымят только в Брянске Специалисты агентства Zoom market опросили россиян, курят ли они сами или их родственники.

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