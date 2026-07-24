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Хуситы спешат на помощь: нефть снова $100 за баррель, Суэцкий канал в зоне риска

Хуситы спешат на помощь: нефть снова $100 за баррель, Суэцкий канал в зоне риска

  После явления миру рекордных цен на нефть, превысивших 100 долларов за баррель, начались мирные переговоры между США и Ираном.

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Комментарии
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Misha Glusch
закройте панамский канал...
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
...скорее бы хуситы создали Посейдон, будем ждать...
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1 м.