Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Адам, дающий имена животным. «Абердинский бестиарий». Библиотека Абердинского университета «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим…»Послание Иакова, 3:7 Рассказы о средневековой литературе.
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