БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях

Адам, дающий имена животным. «Абердинский бестиарий». Библиотека Абердинского университета «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим…»Послание Иакова, 3:7 Рассказы о средневековой литературе.

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