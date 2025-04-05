Россию ждет новая волна экономической нестабильности в 2025 году

Ежедневно нас удивляет выбор: готовить еду дома, заказываться блюда с доставкой или отправиться в атмосферный ресторан? Этот выбор, падающий на наши плечи, определяется финансовыми возможностями, личными предпочтениями и образом жизни.
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