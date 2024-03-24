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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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28+7+12 от Деджонте Мюррэя помогли «Атланте» разгромить «Шарлотт»

28+7+12 от Деджонте Мюррэя помогли «Атланте» разгромить «Шарлотт»

Игра закончилась со счетом 132:91. Лучшим в составе «Атланты» стал Деджонте Мюррэй. В его активе 28 очков, 7 подборов, 12 передач и 4 перехвата при 10 из 14 с игры и 7 из 9 трехочковых.

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