Блицкриг США в Ливии и СССР Самолет F-111F из состава 48-го тактического истребительного крыла ВВС США взлетает с британской авиаба.
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Блицкриг США в Ливии и СССР Самолет F-111F из состава 48-го тактического истребительного крыла ВВС США взлетает с британской авиаба.
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