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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» продал вратаря Испании U21 Франа Гонсалеса «Севилье». Он играл за «Кастилью»

« Севилья » объявила о переходе вратаря « Реала » Франа Гонсалеса . Сумма сделки не раскрывается. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего голкипера молодежной сборной Испании в 3 млн евро.

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