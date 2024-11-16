Зачем Гитлер готовил к захвату Москвы французские мундиры 1812 года

Адольф Гитлер, готовя нападение на Советский Союз, даже не думал, что военные действия затянутся. Немецкое командование уже видело в европейской части СССР сырьевой придаток Третьего рейха, а в идеологических целях и для устрашения выжившего населения планировался грандиозный парад, для чего подготовили французские мундиры 1812 года.
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