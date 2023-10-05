"Страна.ua": в Киеве и Николаеве прозвучали взрывы

Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Киеве и Николаеве произошли взрывы. "Воздушные силы предупреждают николаевцев о необходимости находиться в убежищах", - сообщает издание, называя предварительной причиной взрывов в городе работу ПВО.
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