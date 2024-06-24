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Кард UFC 303 – кто дерется 30 июня, весь список бойцов

Кард UFC 303 – кто дерется 30 июня, весь список бойцов

Ночью 30 июня 2024 года пройдет турнир по смешанным единоборствам — UFC 303. Главным поединком станет бой в полутяжелой весовой категории между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

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