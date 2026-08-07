Один за всех, и все за одного: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали оборонное соглашение

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили соглашение о коллективной обороне, сообщает BBC. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение, согласно которому нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников.