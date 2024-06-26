Террористический акт в Севастополе, который устроили ВСУ в воскресенье, 23 июня, продолжает оставаться центральным предметом многих обсуждений.
"Слёзы киевлян" и белый флаг: Что парализовало наши ПВО и авиацию? Молчание Москвы и новые массовые жертвы – эксперты
Комментарии
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МС
Марина Свобода
пора прекратить соблюдать международное право, которого давно уже нет. Хватит терять наших людей. Поставляют вооружение - объявить участниками и бомбить по полной. Чего мы боимся? Мир - джунгли. где кто сильнее - грызет слабого. Эрджеп меется именно потому, что не очень в нас уверен. Он как лакмусовая бумажка. На нас смотрит мир. И мы должны ЗАСТАВИТЬ себя уважать. Как маленькая Северная Корея. Ей плевать на всякое фи из США. И США эту малютку боится. И не пойдет на кнфронтацию даже чужими руками. Потому что Ким бомбанет . А мы только обозначаем расные линии.
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Уж больно наш ВВП добрый! А с такими шакалами,как штаты и мелкобриты нельзя быть добреньким!!!
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12 час.
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