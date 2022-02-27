Гадость для блинов: Росконтроль назвал марки муки, которые лучше не брать на Масленицу

Специалисты Росконтроля озвучили актуальный черный список из марок пшеничной муки. Такая информация будет особенно своевременна, поскольку в России началась масленичная неделя, в течение которой люди будут готовить блины, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты Росконтроля озвучили актуальный черный список из марок пшеничной муки. Такая информация будет особенно своевременна, поскольку в России началась масленичная неделя, в течение которой люди будут готовить блины, сообщает PRIMPRESS.
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