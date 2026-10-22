Больше всего Пушкинских карт оформили 17-летние — более 1,15 млн. Всего выпущено 7,8 млн карт, которыми пользуется каждый второй молодой человек 14-22 лет.
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