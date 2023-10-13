13-летняя ВИЧ-инфицированная школьница из Москвы сознательно заразила своего знакомого

И теперь 18-летнему парню не только грозит статья за совращение малолетней. Ещё он трясётся в ожидании результатов анализа на ВИЧ, ведь с момента заражения должно пройти время, чтобы в крови смогли сформироваться антитела, по которым определяют болезнь.