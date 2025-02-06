Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с новым генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым и бывшим главой ведомства Юрием Борисовым в графике президента пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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