«Всё превращается в вал событий, которые уже не гарантируют сохранение поста губернатора Воробьёвым»

Пока внимание властей приковано к Подольску (арестованы замглавы подольской администрации по ЖКХ Роман Рязанцев, гендиректор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игорь Кушников, начальник котельной ЗАО "КСПЗ" Александр Чиков, сам завод подлежит национализации по решению Владимира Путина), флешмоб "отключи отопление в Московской области" продолжается.