Двое жителей Астаны осуждены за организацию нелегального криптообменника

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем операций в котором достиг более 15 миллиардов тенге (около $33 200 000).
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