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Телефон-раскладушка, ключи и ботинок: дайверы очистили дно Белого озера

Телефон-раскладушка, ключи и ботинок: дайверы очистили дно Белого озера

Томские дайверы по просьбе администрации Октябрьского района очистили дно Белого озера. В прошлом году им не удалось этого сделать из-за карантина.

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