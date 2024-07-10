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Анастасия Макеева выгнала из дома сына своего мужа Романа Малькова

Анастасия Макеева выгнала из дома сына своего мужа Романа Малькова

Семейные разборки продолжаются. Актриса Анастасия Макеева лишила дома пасынка Романа Малькова. Что же произошло?  Актриса Анастасия Макеева в очередной раз оказалась в центре скандальной ситуации, связанной с ее четвертым мужем Романом Мальковым и его сыном Андреем, которому уже исполнилось 18 лет.

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OlegЫЧ
Не ответил старушке взаимностью
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