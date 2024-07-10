Анастасия Макеева выгнала из дома сына своего мужа Романа Малькова

Семейные разборки продолжаются. Актриса Анастасия Макеева лишила дома пасынка Романа Малькова. Что же произошло? Актриса Анастасия Макеева в очередной раз оказалась в центре скандальной ситуации, связанной с ее четвертым мужем Романом Мальковым и его сыном Андреем, которому уже исполнилось 18 лет.