I этап создания улично‑дорожной сети в АДЦ «Коммунарка» в Москве завершен – Бочкарев

РИАМО - 3 янв. В столице на территории административно-делового центра «Коммунарка» построено 18,2 км улично-дорожной сети, в том числе искусственные сооружения, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
РИАМО - 3 янв. В столице на территории административно-делового центра «Коммунарка» построено 18,2 км улично-дорожной сети, в том числе искусственные сооружения, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
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