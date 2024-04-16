Акции Salesforce упали на 7% на фоне переговоров с Informatica

На днях появились сообщения о том, что компания-разработчик облачного программного обеспечения Salesforce ведет переговоры о приобретении производителя ПО для управления данными Informatica, однако уточнения по данной сделке негативно отразились на бумагах компаний, пишет Quartz.
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