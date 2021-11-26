Треть россиян никогда не участвовали в "черной пятнице"

Около трети россиян никогда не участвовали в одной из крупнейших распродаж года - «черной пятнице», при этом каждый пятый мужчина и каждая седьмая женщина всегда принимают в ней участие, говорится в исследовании банка «Открытие».
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