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Треть россиян никогда не участвовали в "черной пятнице"

Около трети россиян никогда не участвовали в одной из крупнейших распродаж года - «черной пятнице», при этом каждый пятый мужчина и каждая седьмая женщина всегда принимают в ней участие, говорится в исследовании банка «Открытие».

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