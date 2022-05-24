Число заболевших COVID-19 в КНДР за сутки превысило 134 тысячи

pixabay.com/PD Распространение коронавирусной инфекции продолжается на территории КНДР. За последние сутки власти страны выявили 134 510 новых случаев заражения так называемой лихорадкой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
pixabay.com/PD Распространение коронавирусной инфекции продолжается на территории КНДР. За последние сутки власти страны выявили 134 510 новых случаев заражения так называемой лихорадкой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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