Пересадка в ОАЭ: как превратить несколько часов ожидания в маленькое путешествие

Длинная пересадка в аэропорту не обязательно означает несколько часов в зале ожидания. Если маршрут проходит через Объединенные Арабские Эмираты, остановку между рейсами можно превратить в самостоятельное мини-путешествие.
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