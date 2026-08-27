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Новости Россоши и России

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Пересадка в ОАЭ: как превратить несколько часов ожидания в маленькое путешествие

Пересадка в ОАЭ: как превратить несколько часов ожидания в маленькое путешествие

Длинная пересадка в аэропорту не обязательно означает несколько часов в зале ожидания. Если маршрут проходит через Объединенные Арабские Эмираты, остановку между рейсами можно превратить в самостоятельное мини-путешествие.

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